So schnell machst du eine erfrischende Minz-Limonade

Und so geht's:

1 Wasche die Zitronen. Lege je ein winzig kleines Stückchen Zitronenschale und ein Blättchen Minze in einen Eiswürfelbehälter. Gieße mit kaltem Wasser auf, stelle die Eiswürfel für mindestens drei Stunden ins Tiefkühlfach.

2 Gib ¼ l Wasser mit dem Honig in einen Topf, erhitze beides, bis der Honig aufgelöst ist. Gib den Saft der Zitronen dazu.

3 Gieße den Sirup in einen Krug, füge ¾ l kaltes Wasser dazu. Brause 3 Zweige Minze kurz ab, gib sie dazu. Stelle die Limo kalt.

4 Verteile die Eiswürfel in Gläser, gieße mit der kalten Limo auf.

Kann ich auch Blüten-Eiswürfel machen? So wie die Minzblättchen kannst du auch Blütenblätter einfrieren. Zum Beispiel Rosen. Wichtig dabei ist, dass die Blüten nicht mit ungesunden Mitteln besprüht wurden. Am besten ist,

du pflückst sie in einem Garten, den du kennst.

Lilli kocht" ist eine Kinder-Koch-Serie, in der Heidi Strobl (© Idee und Texte) und Birgitta Heiskel (© Illustrationen) seit Jahren erfolgreich zeigen, wie viel Spaß kochen machen kann: mit einfachen Worten erklärt, originell illustriert, quer durch den regionalen Saisongarten. „Lilli kocht“, das Buch, wurde von einer Kinderjury 2017 zum besten Kinderkochbuch gewählt und mit dem Prix Prato ausgezeichnet. Tyrolia Verlag.

