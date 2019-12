Shitstorm: Café installiert Poller gegen Kinderwagen

In Deutschland ist eine Debatte über das Abstellen von Kinderwagen in Lokalen entbrannt. Der deutsche Schriftsteller Albrecht Selge (u.a. Fliegen, Reinbek: Rowohlt 2019) veröffentlichte in einem Posting auf Twitter ein Foto des Café-Portals und schrieb: "Wow, Poller in der Tür gegen Kinderwagen und Rollstühle. Ich glaub, das ist wirklich Moabits unsympathischstes Café."

Die Gastronomin installierte die Poller vor zwei Monaten, da Kinderwagen in dem kleinen Café ein Platzproblem verursachen und wiederholt Schäden an Wänden angerichtet hätten. Zuvor habe sie vergeblich per Schild darum gebeten, Kinderwagen vor dem Lokal zu lassen.

Mittlerweile haben fast 1500 Twitter-Nutzer den Tweet gelikt.