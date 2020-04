Rezepte: Wenn nichts mehr geht, bleibt uns immer noch Porridge

„ Kinderbrei für Hipster“ wurde Porridge vor einigen Jahren mal genannt – da begann gerade der Hype um den Haferbrei. Irgendwann hatte dann jeder sein Porridge-Porn-Foto auf Instagram gepostet und die exponentielle Brei-Kurve flachte langsam ab. Das ändert sich gerade wieder – in Zeiten der Corona-Krise tun sich die Menschen mit dem Hafergatsch gerne wieder Gutes: „In Porridge We Trust“ ist etwa unter einem Instagram-Posting zu lesen. Was übrigens auch für den Newcomer namens „Proats“ gilt. Ein Wort, das sich aus „Oats“ (für Haferflocken) und „Proteinen“ zusammensetzt – dabei werden Haferflocken über Nacht eingeweicht, am nächsten Tag kommt dann noch Topfen (der ja sehr eiweißreich ist) in den Brei. Man denke weiters an Grießkoch am Morgen oder süße Polenta.

Der Brei als Seelentröster

Warum Brei so beliebt ist? Ganz einfach: Weil Porridge und andere „Overnight Oats“ als Seelentröster gelten. „Außerdem steht Essen gerade jetzt besonders ist Vordergrund. Es ist, was am leichtesten verfügbar ist und vermittelt das Gefühl von Entspannung und Wohlbefinden. Kochen und Backen sind Dinge, die Handlungsfähigkeit statt Ohnmacht und Hilflosigkeit vermitteln. Das wiederum führt zu Genuss und befriedigt die Vorfreude auf etwas“, sagt die Genusstrainerin Beate Handler. Allen Gerichten ist außerdem gemein, dass sie breiig sind und noch dazu süß schmecken. „Hier kommt nicht nur der Geschmacks- sondern auch der Tastsinn ins Spiel. Breiiges wie Porridge schmeckt füllig, außerdem ist es gesund. Diese zwei Aspekte spielen zusammen. Man hat das Gefühl, sich damit etwas besonders Gutes zu tun, überhaupt, wenn man noch Obst zufügt.“