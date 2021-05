Rezept für den Mai: Salat mit Kohlrabi, Spargel und Rhabarber

„Darum schneide ich die zarten Blätter klein und streue sie über Salate und Suppen“, erzähle ich später der Tochter, als wir mit einem sprudelnden Rebensaft anstoßen. „Wir haben als Kinder die Kohlrüben doch immer roh gegessen, mit ein wenig Salz bestreut“, meint sie, als sie meine Frühlingskomposition bewundert. Stimmt, der Liebste schneidet auch heute noch öfters eine Knolle dünn auf, die wir beim Kochen als Snack verputzen.

Sehr bekömmlich

Kohlrabis sind ja die bekömmlichsten aller Kohlsorten und entfalten ihre pfeffrige Süße roh am besten. Aber auch gegrillt sind sie herrlich, ein wenig Olivenöl und grobes Salz darübergestreut, fertig! Ein cremiges Gratin mit Kohlrüben und Erdäpfeln, mit Muskatnuss gewürzt, fällt mir auch noch ein.

„Für dich habe ich einen Topf Suppe gekocht, frühlingsfrische Kohlrübe mit ein wenig Zitrone und Dille, ich fülle sie dir noch in Boxen, dann kannst du sie einfrieren und für die Mittagspause aufwärmen“, bemuttere ich das Kind. Sie lacht mich an: „Im Café hätte Daniel sie noch mit ein wenig Trüffelöl aufgepeppt, ich kann es kaum erwarten, wieder am Markt zu sein!“

Nicole Ott ist Köchin, Gastronomin und Kochbuchautorin. Am Wiener Kutschkermarkt führt sie das Café Himmelblau