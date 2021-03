Rezept der Woche: Gebratener Reis mit Frühlingsgemüse

Verderben Sie sich den Gusto bis dahin lieber nicht mit weit gereistem Junggemüse, Spargel muss einfach frisch gestochen werden.

ZUTATEN

für 4 Personen

2 EL Olivenöl

1 Zwiebel

4 Knoblauchzehen

2 cm frischer Ingwer

150-200 g Erbsen (frisch oder tk)

1 Bund (etwa 150 g) grüner Spargel

4 große Portionen gekochter Reis, am besten vom Vortag

1 große Prise Salz

1 ½ EL Mirin

¼ TL Dashi-Pulver

Schale und Saft von ¼ Zitrone

4 Jungzwiebeln

weißer Pfeffer

1 TL weiße Sesamsamen, geröstet

1 große Handvoll (40-50 g) Bärlauchblätter

ZUBEREITUNG

1 Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. Ingwer schälen und raspeln. Spargel im unteren Drittel schälen, holzige Enden wegschneiden. Spargel in 2 ½ cm lange Stücke schneiden. Jungzwiebeln putzen und in Ringe schneiden.

2 Das Öl in einer tiefen Pfanne oder einem Wok erhitzen. Zwiebelwürfel darin anschwitzen bis sie glasig sind. Knoblauch, Ingwer, Erbsen und Spargelstücke hinzufügen, unter Rühren etwa 5 Minuten braten.

3 Reis, Salz, Mirin und Dashi-Pulver sowie Zitronensaft und -schale dazugeben. Die Reisklumpen mit einem hölzernen Löffel oder Pfannenheber zerkleinern, weiterrühren. Hat der Reis die gesamte Flüssigkeit in der Pfanne aufgesogen, Jungzwiebeln, Pfeffer und Sesam dazugeben.

4 Noch ein paar Minuten sanft weiterbraten, dann vom Herd nehmen und den grob gehackten Bärlauch unterrühren. In flachen Schüsseln servieren.

TIPP

Statt Spargel können Sie für dieses Risotto auch Kohlrabi, Brokkoli oder Artischockenböden verwenden. Übrigens: Auch die zarten, weißen Blüten des Bärlauchs (hier im Bild) schmecken knoblauchwürzig und gut.

Aufwand: 0 Zubereitungszeit: 30 Minuten Preis: 00 Kalorien: ca. 380 kcal/Person

Jede Woche ein Rezept – ausgesucht und empfohlen von Heidi Strobl.