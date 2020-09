Recycelte Tonscherben: Weinpresse aus der Eisenzeit entdeckt

Wein hatte im Mittelmeergebiet schon in der Eisenzeit eine große Bedeutung. Das beliebte Getränk wurde durch die Phönizier, die Bewohner der östlichen Mittelmeerküste verbreitet. Nun wurde bei Ausgrabungen im phönizischen Tell el-Burak die erste eisenzeitliche Weinpresse auf dem Gebiet des heutigen Libanon entdeckt. Bisher habe es kaum Nachweise für die Weinherstellung in Phönizien gegeben.

In Tell el-Burak werden seit 2001 die Überreste einer kleinen phönizischen Siedlung aus dem späten achten bis in die Mitte des vierten Jahrhunderts v. Chr. freigelegt. Wahrscheinlich wurde die Siedlung zur Versorgung mit landwirtschaftlichen Produkten von der nahe gelegenen Stadt Sidon gegründet.

Südwestlich und südöstlich befinden sich 2,5 Meter breite Terrassenmauern: "Südlich einer dieser Mauern haben wir eine gut erhaltene Weinpresse entdeckt. Sie war am Hang des Hügels angelegt worden", berichten die Studien-Autoren.

Den Aufbau der Presse aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. und Bausubstanz untersuchten Adriano Orsingher und Jens Kamlah vom Biblisch-Archäologischen Institut sowie Silvia Amicone und Christoph Berthold vom Competence Center Archaeometry Baden-Württemberg der Universität Tübingen gemeinsam mit Professorin Hélène Sader von der American University in Beirut näher untersucht.

Putz war wasserresistent und widerstandsfähig

Sie fanden heraus, dass die Phönizier beim Bau der Weinpresse einen Putz verwendeten, der aus Kalk und gemahlenen recycelten Tonscherben gemischt wurde. Diese Technik zur Herstellung eines Estrichmörtels wurde später von den Römern weiterentwickelt. Die Studie wird in der Fachzeitschrift Antiquity veröffentlicht.