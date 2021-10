"Schöner aus Boskoop" und Co.: Reif für rare Apfelsorten

Nächstes Jahr rechnet Mahrer mit seiner ersten „richtigen“ Ernte. Einer, der sich schon heuer über Lieferungen freuen kann, ist der Tullnerfelder Spitzenkoch Josef Floh. „Das ist Weltklasse, was der Leo da macht! Er hat uns die Augen geöffnet, welche Bandbreite geschmacklich möglich ist.“ Ananasrenette und Boskoop sind Flohs Lieblingssorten aus Mahrers Sortiment. Er verwendet sie nicht nur für Desserts, sondern auch als Ergänzung pikanter Speisen. „Apfel halbieren, Kerngehäuse rausschneiden, mit Gemüsefond untergießen, salzen und bei 175°C ca. 15 Minuten schmoren.“

Der Wunderapfel

Mahrers eigener Lieblingsapfel ist der „Gelbe Bellefleur“, und das nicht nur, weil er so schön ist und so gut duftet. „Der ist der Wunderwuzzi. Der befruchtet alle.“ Was nämlich viele Hobbygärtner nicht wissen: jede Apfelsorte braucht einen passenden Bestäubungspartner im Umkreis von 200 bis 300 Metern. Fehlt der Partner, blühen die Bäume zwar, setzen aber keine Früchte an. Informationen dazu gibt es übrigens heute, 16. Oktober, beim Obstbaumtag in Purkersdorf im Wienerwald, 12 bis 17 Uhr. Unter anderem kann man dort Obstraritäten aus dem eigenen Garten bestimmen lassen.

Welcher Apfel wofür?

So wie die Modebranche, unterliegen auch Äpfel gewissen Trends. Vom Golden Delicious über den Granny Smith zum Topaz könnte man die Entwicklung der letzten Jahrzehnte grob zusammenfassen. Die einen schmecken frisch vom Baum am besten, die anderen entwickeln ihr Aroma erst mit der Lagerung. In den alten Mostobstsorten steckt übrigens ein Vielfaches an gesundheitsfördernden Stoffen im Vergleich zu modernen Tafeläpfeln, allen voran Polyphenole. Vieles dazu erfährt man in Mahrers Datenbank (pur-apfel.at) oder bei Arche Noah (archenoah.at). Fact ist, dass bestimmte Sorten bestimmte Kocheigenschaften haben, und die gilt es zu nutzen. Das Fruchtfleisch von Boskoop und Brünnerling zum Beispiel zerfällt beim Kochen, was sie ideal für Apfelmus macht.