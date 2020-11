4400 Jahre alt: Wie wurde der älteste Apfel Wiens zubereitet?

Rechtzeitig zum „Tag des Apfels“ melden die Universität für Bodenkultur Wien und die Stadtarchäologie Wien einen sensationellen Fund aus Oberlaa: Bei der Ausgrabung einer jungsteinzeitlichen Siedlung in der Grundäckergasse konnten die verkohlten Reste eines Wildapfels geborgen werden. Die bäuerliche Siedlung stammt aus der Zeit um 2.400 v. Chr. Es handelt sich damit um den ältesten Nachweis eines Apfels auf Wiener Boden. Und nicht nur das: Die Fundumstände zeigen, dass dieser Wildapfel gezielt aus den umliegenden Wäldern in die Siedlung gebracht worden ist und wahrscheinlich als Wintervorrat eingelagert wurde.

„Der Apfel ist halbiert und offensichtlich gedörrt worden“, erklärt Marianne Kohler-Schneider, die sich als Archäobotanikerin an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) seit vielen Jahren mit Pflanzenresten aus archäologischen Ausgrabungen befasst. „Wir kennen ähnliche Funde aus der Schweiz, wo halbierte Wildäpfelchen auf Bastschnüren aufgefädelt waren und als luftgetrocknetes Dörrobst gespeichert wurden. Wildäpfel waren in der Jungsteinzeit begehrte Sammelpflanzen und dienten als unersetzliche Vitaminlieferanten in den Wintermonaten. Das Oberlaaer Äpfelchen könnte auch auf einer Darre getrocknet worden sein, dürfte dabei ins Feuer gefallen sein und wurde anschließend in einer Abfallgrube entsorgt, in der es nach viertausend Jahren von uns entdeckt wurde“, so Kohler-Schneider.