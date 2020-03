Nicht schwarz sehen: Wie aus der Schwarzwurzel "Winterspargel" wird

In Spanien und Italien kamen die Wurzeln in der Renaissance groß in Mode. Zunächst wurden sie wild gesammelt. Nach und nach konnten Sorten und Kulturformen des „Spargels des armen Mannes“ in ganz Europa gezüchtet werden. Der Anbau gestaltet sich allerdings nicht so leicht. Er mag kein Unkraut und will regelmäßig gegossen werden. Bei der Ernte bricht die Wurzel zudem leicht ab. Daher muss sie mit einer Grabegabel oder einem Spaten seitlich freigelegt werden.

Der hohe Arbeitsaufwand macht aus dem „Spargel des armen Mannes“ ein Gemüse, das bezahlt werden muss. 5,80 Euro poppt da online als Preis auf. Es zahlt sich trotzdem aus.