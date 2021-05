Seltenes Ereignis: Ein neues Kaffeehaus eröffnet in Wien

Es kommt nicht oft vor, dass in Wien ein neues Café eröffnet. Auch wenn die Donaumetropole als Hort der Kaffeehauskultur vermarktet wird – so richtig fetzt sie nicht mehr. Notorisch grantige Ober, dünner Café und muffige Atmosphäre mögen ein Grund sein. Die Geschwister Lisa und Marcus Greslehner wollen der Wiener Tradition neues Leben einhauchen: Pünktlich am 19. Mai mit der Gastroöffnung starten die Quereinsteiger das Café Friedl in Döbling – auch um dem Grätzl gastronomischen Schwung zu verleihen, den es dringend braucht.

Drinnen beherrscht eine Tapete mit tropischen Pflanzen und samtbezogenen Stühlen das Ambiente – draußen lockt eine große Terrasse. Der Kaffee kommt von der Wiener Traditionsrösterei Naber, der Wein aus der Region – dazu gibt es Frühstück und warme Snacks.