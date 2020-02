Neues Restaurant: Pinsa, die bessere Ur-Form der Pizza erobert die Stadt

Wie der 35-Jährige sein Fingerspitzengefühl für das Arbeiten mit dem Weizenmehlteig fand? Bei einer kurzen Station bei Di Marco in Rom: Der Deal lautete, Ausbildung im Austausch für das Beziehen der Rohstoffe und des Teiges bei ihm. Heldenhafter wäre die Geschichte wohl, wenn der Gastronom den Teig selbst ansetzen würde. Aurohom zuckt mit den Schultern: „Das Ziel ist sicher, dass ich alles selber machen werde.“ Aber zuerst muss es laufen.

Als Bella Caterina Valente in den 1950ern anstimmte "Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer, und wir tun als ob das Leben eine schöne Reise wär" dachte sie wohl eher nicht an das Lebensgefühl in Wien. Schade, denn bis auf die Weltmeere können wir mittlerweile mit so richtig guter Pizza, Gelato und Kaffee auftrumpfen.

Wer der Bohne frönen will, findet sich in so manchem Third-Wave-Coffeeshop in Bobostan wieder – dabei gab es doch einmal recht solide Kaffeemarken aus Österreich wie Naber, Meinl oder Testa Rossa. Testa-was, werden jetzt die jüngeren Leser denken.

Die Kaffeemarke des Handelshauses Wedl wirkt heute recht angestaubt und das einstige Studenten-Café am Schottentor konnte an den Italo-Chic der Neunziger nicht mehr anschließen. Das brachte Philipp Steiner, Ingo Klemen und Georg Zosis auf den Plan. Die drei 33-jährigen Freunde wurden von Wedl gebeten, der Marke einen neuen Schliff zu verpassen.