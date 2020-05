Muttertagsrezept für Back-Nieten: Eine Gatschtorte für Mama

Ein wunderbares Rezept dazu kommt aus Schweden – die „Schwester“ des Brownie nämlich. Die Menschen dort lieben „Kladdkaka“. Das ist eine richtig geile Schokotorte, die innen nicht durchgebacken ist und gerade deshalb so genial schmeckt. Sie zergeht auf der Zunge. Das Wort setzt sich aus den Begriffen „kladdig“ für „klebrig“ und „kaka“ für Kuchen zusammen – das Rezept ist kinderleicht, geht schnell – und das Ergebnis beeindruckt. Am besten wird diese Gatschtorte noch warm gegessen – mit Vanilleeis. Und so richtig muttertags-frühlingshaft schaut das gute Stück aus, wenn es mit frischen Beeren verziert wird, darüber lässt man Staubzucker schneien – fertig ist das Kunstwerk. In der De-Luxe-Version wird die Gatschtorte noch mit einer Schoko-Creme getoppt – und zusätzlich mit bunten essbaren Blüten verziert, etwa frisch gepflückte Gänseblümchen. Es gibt unzählige Kladdkaka-Varianten zum Ausprobieren: So kann man etwa mit geriebenen Äpfeln den Kakao bzw. die Schokolade im Rezept ersetzen, dazu kommt ein Hauch Zimt. Oder aber man bestreut die Torte mit Kokosflocken. Immer am 7. November eines Jahres feiern die Schweden den Kladdkakans dag – und damit ihre nationale Gatschtorte. Also dann: Smaklig måltid! Was so viel heißt wie: Guten Appetit!