Im englischen Sprachgebrauch nennt man es blumig "Alfresco Dining", und der Begriff macht deutlich, wie schön die Nahrungsaufnahme im Freien sein kann. Das ist längst nicht mehr nur auf die warme Jahreszeit mit Picknick & Co. konzentriert. Sind die Temperaturen mild genug, um trotz Mantel und Schal die Sonnenbrille auszupacken, schmeckt auch es nach wie vor unter freiem Himmel richtig gut.

Vor allem zu Mittag, wenn auch die Herbstsonne ihre höchste Intensität hat, unterstützt die ein Aufenthalt im Freien zudem die Produktion des wichtigen Sonnenhormons Vitamin D. Verbunden mit einem Mittagessen schlägt man in der Mittagspause so gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Nicht überall sitzt man allerdings gleich gut. Der Lieferdienst Lieferando ließ nun erheben, wo man in Österreich und anderen europäischen Ländern am besten im Freien isst. Dafür wurden Atmosphäre, Speisenqualität und Service von über 955.000 Restaurants ausgewertet.

Spitzenplatz Salzburg

1. Das Ambiente von Salzburg machte unter den österreichischen Städten klar das Rennen: Mit der höchsten Gesamtbewertung (4,19 von fünf möglichen Punkten) aller österreichischen Städte ist Salzburg der beste Ort in Österreich, um draußen zu essen. Mehr als 28 % der Restaurants verfügen über einen Außenbereich und die durchschnittliche Servicebewertung liegt bei 4,22 von fünf Punkten.

2. Die zweithöchste Bewertung der Außengastronomie errang Graz, da dieses in der Essensbewertung am besten abgeschnitten hat (4,21 von fünf Punkten). Die vielen Parks und Gärten der Stadt – darunter der imposante Schlossberg – bieten zusätzlich viele idyllische Plätze.

3. Im guten Mittelfeld behauptet sich Linz auf Platz 3. Mit einer durchschnittlichen Essensbewertung von 4,26 und einer Bewertung von 4,04 für das Ambiente ist ein gutes Mittagessen garantiert.

4. Die Außengastronomie in Klagenfurt bietet ebenfalls die perfekte Möglichkeit, ein Mittagessen mit Ausblick auf den Neuen Platz einzunehmen oder sich ein Stockwerk höher zu begeben und auf einer Terrasse mit Blick auf die historischen roten Dächer der Stadt zu essen. Ebenso ist ein Ausflug an den Wörthersee mit einem Lunchpaket zum Mitnehmen eine gute Frischluft-Option. Mit einem Außengastronomie-Anteil von etwas mehr als 24 % und einer Ambiente-Bewertung von 4,15 ist ein leckeres Erlebnis garantiert.

5. Mit gemütlichen Plätzen zum mittäglichen Genuss im Freien kann auch Innsbruck aufwarten.

6. Zum Abschluss fehlt noch Wien: Die Stadt ist berühmt für ihre traditionellen Kaffeehäuser und Straßencafés, wobei zirka 4.200 dieser Cafés die vielen malerischen Plätze der Stadt säumen. Die durchschnittliche Essensbewertung liegt bei 4,16.

Internationale Hotspots

Im Süden Europas lässt sich noch mehr Sonne tanken: Etwa in Heraklion - es führe überhaupt europaweit die Rangliste der besten Städte für Mittagessen im Freien an. In Spanien lohnt ein Stopp in Arrecife, Torrevieja und Marbella. In Italien entpuppten sich Ragusa und Syrakus als Orte für perfekte Mittagstimmung. Und in Portugal sollte man nicht an Faro vorbeifahren, das mit hohen Bewertungen punktete.

In Großbritannien heimste eindeutig Torbay im englischen Süden die besten Bewertungen ein, in den Niederlanden war es Zaandam. Was wenig überrascht, da die Stadt auch bei Touristen recht beliebt ist. Wer durch Frankreich reist, sollte zu Mittag in Bayonne Station machen, um die landesweit beste Atmosphäre für ein Mahl im Freien zu genießen. Im Nachbarland Schweiz ist es vor allem Luzern, das unter anderem das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.