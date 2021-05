Kren gibt diesem Cocktail die richtige Würze

Kennen Sie das? Der geriebene Kren liegt bei der Jause verlockend auf der Platte. Warum nicht eine kräftige Prise pur nehmen. Und dann geht das Zeug höllisch in den Kopf. Was auch in den Kopf gehen kann, ist ein Cocktail mit Kren, gesehen bei Absolut Vodka.

Wir raten zu verantwortungsvollem Konsum: 1 Teil schwarzer Himbeerlikör, 2 Teile Wodka, 1 Teil Zitronensaft, 2 Teile Pfirsichlikör, ein Spritzer Absinth. Das Ganze auf Eis im Shaker verrühren, ins Cocktailglas abseihen und mit Kren garnieren. Nicht zu viel!