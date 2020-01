Können Zitrusfrüchte wirklich Erkältungen vorbeugen?

Unumstritten ist, dass Zitrusfrüchte vor allem hohe Mengen an Vitamin C – bis etwa 65 mg pro 100 g – enthalten. Zusätzlich noch Fruchtsäuren, flüchtige Aromastoffe, etwas an Mineralien und einige sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe wie beispielsweise Flavonoide, die bereits in geringer Konzentration antimikrobiell wirken und somit verschiedene gesundheitsgefährdende Bakterien bekämpfen können.

Die Sache mit dem Vitamin C

Aber helfen Kannen von Zitronentee und Berge von geschälten Orangen nun wirklich, um Erkältungskrankheiten vorzubeugen? „Es ist eindeutig nachgewiesen, dass Vitamin C die zelluläre Immunabwehr stärkt und damit das Immunsystem unterstützt“, sagt Karl-Heinz Wagner, stellvertretender Leiter des Departments für Ernährungswissenschaften an der Universität Wien, „allerdings zeigt sich auf großer epidemiologischer Ebene, dass es, entgegen dem weit verbreiteten Glauben, Erkältungskrankheiten nicht verhindern kann.“

Eine leicht vorbeugende Wirkung zeige Vitamin C nur bei Personen, die sich bei extremer Kälte stark körperlich anstrengen. Trotzdem rät der Experte dazu, vor allem im Winter die saisonalen Zitrusfrüchte zu konsumieren, um den täglichen Bedarf an Vitamin C zu decken. Über das Jahr gesehen seien aber viele andere Lebensmittel bessere Vitamin-C-Quellen – wie etwa Paprika, Erbsen, Brokkoli, Erdbeeren oder Johannisbeeren.