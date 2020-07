Kochgigantin Stranzinger: Warum Bier perfekt in den Salat passt

Am glücklichsten ist Viktoria Stranzinger, wenn sie auf der Sonnenbank in ihrer Kochschule in Durchham bei Geinberg sitzt und durch die große Glasfront in den angrenzenden Garten blickt. „Dahinter ist nichts, nur Wiesen, Wald und noch mehr Wiesen. Hier findet man Ruhe“, sagt Stranzinger. Die Köchin hat sich mit ihrer Kochschule „Cook up Kitchen“ einen Traum erfüllt. Nach jahrelanger Tätigkeit als Küchenchefin in der gehobenen Gastronomie hat sie den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und 2018 die Kochschule im Innviertel eröffnet.

Lange geplant war dieser Schritt nicht, die Idee dazu kam Stranzinger während ihrer Teilnahme an der Puls4-Show „Kochgiganten“, die sie auch gewonnen hat. „Nach meinem Sieg war der Entschluss gefasst und ich begann mit den Vorbereitungen“, erzählt sie.