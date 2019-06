Der Boom der Bio-Restaurants

Dass ihr Betrieb kein Gütesiegel trägt, ist für sie momentan zweitrangig: "Ich versuche, im Kleinen so ökologisch wie möglich zu agieren. Das umfasst für mich auch, dass ich teurere, langlebigere Geräte anschaffe und meine Mitarbeiter fair entlohne."

Bewusster mit Ressourcen umzugehen, ist auch Erwin Kasper wichtig. Der Vorarlberger Gastronom hat in der Feldkircher Altstadt vor drei Jahren das "Magma" gegründet. Für Kasper fängt Nachhaltigkeit beim Einkauf an: "Wir fragen uns, was und wie viel wir brauchen und was wir daraus machen. Die Antworten kommen in der Küche zusammen." Im "Magma" bietet der Inhaber auch Kochkurse an. In den Workshops zeigt er Gästen, "wie eine Kartoffel wirklich schmeckt und dass handelsübliches Ketchup nicht viel mit echten Tomaten zu tun hat".