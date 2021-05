"Junge Wilde": Diese Köchin mischt die Männerwelt auf

Stets mit einem klaren Ziel vor Augen – der Top-Gastronomie – machte sie sich auf den Weg nach London und Oslo, wo sie in ausgezeichneten Sterne-Restaurants in der Küche stand. Schließlich führte die junge Köchin ihr Weg wieder zurück nach Wien, wo sie aktuell an einem eigenen Projekt tüftelt. „Tatsächlich verbringe ich im Moment mehr Zeit vor dem Computer als in der Küche.“ Genaueres will sie noch nicht verraten, „aber es ist mein langfristiges Ziel, eine eigene Küche in Wien zu haben und mir damit auch eine Auszeichnung zu holen.“

Zwischendurch entwischt Scheidl aber vielleicht noch nach Bangkok: Als „Junge Wilde“ wird sie nämlich noch bei einem Starkoch in der Küche stehen. Ihr Favorit: Gaggan Anand. „Ich würde die indischen Einflüsse seiner Küchen gerne noch kennenlernen – und damit wieder ganz neue Techniken.“