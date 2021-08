Japanische Weinbeere - die Rarität im Garten

Zubereitung: 60 min

Backzeit: 30–40 min

Portionen: 12

BISKUITTEIG

6 Eier

175 g Zucker

1 Pkg. Vanillezucker

1 Prise Salz

120 g Mehl

80 g Speisestärke

1 TL Backpulver optional

JOGHURT-OBERS-FÜLLE

250 ml Obers

500 ml Naturjoghurt

1 Pkg. Vanillezucker

Saft einer halben Zitrone

8 Blatt Gelatine

60 bis 100 g Staubzucker je nach Süße

Marmelade etwa Jap. Weinbeere, zum Bestreichen

zirka 300 g Japanische Weinbeeren

- Eier trennen, die Dotter mit Zucker und Vanillezucker schaumig schlagen

- Eiweiß mit einer Prise Salz zu Schnee schlagen; Mehl, Speisestärke und eventuell Backpulver durch ein Sieb vorsichtig unter die Dottermasse heben

- In einer gebutterten Tortenform (hier Herzform) dreißig bis vierzig Minuten bei 180 Grad backen

- Auskühlen lassen

- Für die Fülle Obers steif schlagen; Joghurt, Vanille- und Staubzucker mixen

- Gelatineblätter in kaltes Wasser geben, zirka fünf Minuten ziehen lassen. Blätter herausnehmen, ausdrücken und in Zitronensaft auf kleiner Flamme schmelzen; dann rasch unter die Joghurtmasse rühren; geschlagenes Obers unterheben

- Torte in der Mitte quer durchschneiden; den unteren Teil in die Tortenform geben, mit der Fülle bestreichen und den zweiten Teil der Torte darauflegen

- Mindestens drei Stunden beziehungsweise über Nacht kalt stellen

- Tortenoberfläche mit Marmelade bestreichen, die Japanischen Weinbeeren darauf gleichmäßig verteilen

- Je nach Vorliebe mit Tortengelee (siehe Packungsanleitung) überziehen und nochmals kalt stellen. Genießen!