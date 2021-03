ISS: Wie sich Spitzenweine durch einen Ausflug ins All verändern

Für die ebenfalls beteiligte Weinexpertin Jane Anson sind die Qualitätsunterschiede zwischen dem Weltraumwein und dem auf der Erde verbliebenen Vergleichswein marginal. "Beide Arten sind wirklich großartig", schwärmte sie. Der Weltraumwein habe aber ein etwas "blumigeres Aroma".

Petrus-Weine sind mit die teuersten der Welt. Eine Flasche kostet in der Regel mehrere tausend Euro. Die Eindrücke der Önologen sollen nun durch physiochemische Analysen bestätigt werden. Die Rotweine gehören zu einem deutsch-französischen Forschungsprojekt, an dem auch die Universität Erlangen und die französische Raumforschungsagentur CNES beteiligt sind. Die Wissenschafter wollen damit die Widerstandfähigkeit der edlen Tropfen sowie von 320 Weinranken testen, die ebenfalls eine Zeit lang der Schwerelosigkeit auf der ISS ausgesetzt waren. Die Erkenntnisse könnten nach ihren Angaben bei der Anpassung der Landwirtschaft an den Klimawandel hilfreich sein.