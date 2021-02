Hotspot: Prickeln für daheim von der Champagnerbar "Dosage"

Von Christina Fieber

Fast nichts vermag die Laune schlagartiger zu heben als sprudelnder Wein – und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Was die Franzosen seit jeher praktizieren, scheint man sich nun auch in unseren Breiten zu Herzen zu nehmen – in den vergangenen Jahren schossen Champagnerbars wie Pilze aus dem Boden. Der Hype begann mit dem „Le Cru“, das zeigte, dass Champagner von kleinen Vignerons auf gleichem Qualitätsniveau prickelt wie der von bekannten Häusern.

Auch Friso Schopper hat das erkannt: In seiner schnörkellosen Bar schenkt er feinsten Stoff kleiner Winzer aus. Da es das coronabedingt gerade nicht spielt, eröffnete er jüngst einen Shop. So kann man nun aus 60 verschiedenen Champagnern für daheim wählen.