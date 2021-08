"Jaz in The City": Nach Amsterdam jetzt auch in Mariahilf

„Jaz in The City“, nach Amsterdam und Stuttgart jetzt auch in Wien Mariahilf, geht es anders an. Es ist ein junges und unkonventionelles Hotelkonzept, das ein Treffpunkt für Reisende und Bewohner der jeweiligen Stadt sein will. Entsprechend „Out of The Box“ präsentieren sich auch ihre „Rhythms Bar & Kitchen“ mit einem Mix aus coolen Cocktails, DJs, Live Beats und Soul Food im modernen Design. Wer näher am Himmel grooven will, dem sei die Rooftop-Bar „Mariatrink“ mit tollem Ausblick ans Herz gelegt.

Jaz in the City Vienna

Adresse: Windmühlgasse 28

Öffnungszeiten: So-Mi 7-24 Uhr und Do-Sa 7-2

Webseite: jaz-hotel.com