Hotspot: Cocktail auf Rädern

Nein, es geht nicht darum, sich zu Hause sinnlos zu betrinken. Aber eine gewisse Genusskultur muss man auch in Corona-Zeiten keineswegs missen. Für diese sorgt zum Beispiel die schon zuvor großartige (und mit zahlreichen Preisen gekürte) Wiener Bar "The Sign": Sieben kreative Cocktails werden von den Profis zubereitet, in Flaschen abgefüllt und samt Deko und Cracker nach Hause geliefert. Mindestbestellmenge sind drei Cocktails, im Kühlschrank halten die aber gut und problemlos eine Zeit lang. Das einzige, was man dann braucht, sind zwei Gläser und ein bisschen gute Laune.