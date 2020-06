Hausgemacht: Wie man einen Avocado-Baum zieht

Cremiges Fruchtfleisch, mildes Aroma, ansprechende Farbe: Der Erfolg der Avocado kommt nicht von ungefähr. Heimisch sind die Butterfrüchte in Südamerika, wo sie durch das tropische Klima begünstigt auf bis zu 20 Meter hohen Bäumen gedeihen. Wegen der immensen Nachfrage werden die Gewächse heute unter anderem in der Türkei, Südafrika, Kalifornien und Südspanien angebaut. Lange Transportwege machen die It-Zutat zum Umweltproblem. Warum die köstlichen Butterbirnen also nicht selbst am Balkon oder im Garten ziehen? Möglich ist das, zumindest theoretisch.

Um den hölzernen Samenkern zum Austreiben zu bringen, braucht man ein Glas, abgestandenes, zimmerwarmes Wasser und einen Zahnstocher. Die braune Hülle des Kerns mit einem Messer behutsam abziehen und diesen mit der flachen Seite nach unten in ein mit Wasser gefülltes Glas stecken – mit einem Zahnstocher so fixieren, dass das obere Ende des Kerns hervorlugt. Gefäß an einem warmen, dunklen Ort platzieren, auf gleichmäßigen Wasserstand achten.