Schon der Name soll das Beste vom Besten versprechen: „Creme de la Creme Pommes frites“, heißt der Luxus-Snack. Der Preis: schlappe 200 Dollar (umgerechnet 170 Euro). Das scheint Ihnen zu viel? Gehören Erdäpfel doch zu den günstigsten Lebensmitteln.

Gänseschmalz und Champagner

Nun, es sind die Zutaten, die die fettigen frittierten Stäbchen aus Kartoffeln aufpimpen. Schon beim Produkt Kartoffel fängt es an: Hier wird nämlich eine besondere Sorte verwendet: Chipperbeck aus Kalifornien. Eine Sorte, die es sonst nirgends auf der Welt gibt. Die Stäbchen werden dann in Champagner blanchiert, zum Beispiel in Dom Perignon. Natürlich wird das Ganze nicht in irgendeinem Fett wie am Standl ums Eck frittiert, sondern im Gänseschmalz aus Süwestfrankreich. Nicht ein Mal, nicht zwei Mal, sondern: drei Mal!