Gin kann jetzt online verkostet werden

Gesellig beisammen sitzen, den einen oder anderen edlen Tropfen verkosten, fachsimpeln, diskutieren - das ist derzeit leider noch nicht möglich. Als Alternative zu herkömmlichen Verkostungsrunden hat sich Gin-Experte Markus Braun daher nun eine virtuelle Verkostungsveranstaltung einfallen lassen. Am 2. Mai um 19:00 Uhr steigt die erste österreichische Online-Verkostung.

Die Teilnehmer probieren sich nicht nur durch die Spirituosen, sie erfahren auch einiges über Gin. Was ist Gin überhaupt? Wie wird Gin hergestellt? Welche Arten von Gin gibt es? Wie kommen die Aromen überhaupt in das Produkt hinein? Auf diese und viele weitere Fragen will Markus Braun eingehen.