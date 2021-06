Warum gerade Münchendorf, das Nest mit der halben Autobahn-Abfahrt? Erstens, weil man hier in einem neu errichteten Geschäftsareal das Restaurant anbot, erzählt Gastro-Profi Patrick Hopf. Und zweitens gibt es im erweiterten Speckgürtel Wiens zwar jede Menge Genießer, mit dem Landgasthaus Schiller, dem Ziegelwerk und den Rosenbauchs aber nur wenige Restaurants mit gehobenem Niveau. Und drittens seien die Leute heute durchaus bereit, für gutes Essen bis Münchendorf zu fahren, ist sich Patrick Hopf gewiss.

Das Programm seines „Gaudium“ besteht in einer Mischung aus Gerichten Frankreichs, Italiens, Spaniens und Portugals, zubereitet aus zum Teil heimischen Produkten, begleitet von tollen Weinen aus diesen vier (und anderen) Ländern und von selbst gebackenem Brot aus dem Steinofen. Das kann eine Variation von der Entenleber – Creme im Profiterol und Terrine mit Muskattrauben-Chutney – sein (15,90 €), mit Lardo-Mousse gefüllte Tortelloni in Begleitung einer Zitronenthymian-Sauce und gesalzenem Dotter (15,90 €). Oder Milchkalb-Involtini, die etwas trocken gerieten, was das großartige Melanzani-Püree aber gut auffing (23 €).

Manche der Gerichte sind fast ein wenig zu sehr verfeinert, der ursprünglich deftige katalanische Fischeintopf Zarzuela etwa wird zum verspielten Seafood-Allerlei (19,50 €). Mittags werden auch einfachere Gerichte von der „Taberna“-Karte serviert, ein exzellentes Tatar von der Bachforelle mit Grünspargel vom Nachbarn zum Beispiel, am Wochenende gibt’s auch gut sortiertes Frühstück.



Gaudium

Bewertung:

Essen: 41 von 50

Service: 9 von 10

Weinkarte: 14 von 15

Ambiente: 19 von 25

Gesamt: 83 von 100

