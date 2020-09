Frisches Grün für den Winter müssen wir jetzt pflanzen

Der Herbst ist der Frühling des Winters. Klingt kompliziert, ist es aber nicht: Wer im Winter frisches Grün auftischen will, muss in den kommenden Wochen Vorarbeit leisten. Liebhaber der italienischen Küche bauen Rucola an, Fans der asiatischen setzen auf Pak Choi, Anhänger der österreichischen Hausmannskost bauen in dieser Jahreszeit Mangold und Spinat an.

Warum muss so früh im Herbst mit der Gartenarbeit begonnen werden? Jungpflanzen besitzen noch nicht die nötige Winterhärte und könnten unter kalten Temperaturen leiden – bei niedrigen Temperaturen stellen sie ihr Wachstum ein. Vergangenes Jahr gab es in der Bundeshauptstadt den ersten Frost in der Nacht von 7. auf 8. Oktober.

Da langsam wachsende Gemüsesorten mehr als drei Monate vor dem ersten Frost gesät werden müssen, können Hobbygärtner im September auf den Anbau von Jungpflanzen setzen.

Tipp: Die City Farm veranstaltet am 11.9., 12.9., 18.9. und 19.9. einen Wintergemüse-Jungpflanzen-Markt im Augarten (Obere Augartenstraße 1c, 16 bis 19 Uhr).