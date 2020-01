Frau starb bei Kuchen-Essbewerb

Wie viele Hot Dogs, Kuchen, Pies oder andere Speisen können innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne verdrückt werden? Derartige Schnelless-Bewerbe sind in Australien rund um den Nationalfeiertag "Australia Day" höchst beliebt.

Für eine 60-jährige Frau endete ein derartiger Bewerb nun tödlich. In einem Hotel in Queensland mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so viele Stücke des traditionellen Lamington-Kuchens in sich hineinstopfen wie möglich. Die Biskuit-Würfel werden in Schokolade getunkt und in Kokosraspeln gewälzt.

Beim Bewerb, der zuvor noch gefilmt worden war, überschlugen sich die Ereignisse plötzlich.