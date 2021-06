EssDur: Nachfolge für das Weinzirl im Wiener Konzerthaus gesichert

"Liebe Restaurantgäste und Konzertbesucher, die lange Corona bedingte Unterbrechung des Betriebs, unsere bevorstehende Pensionierung und die nur mehr wenige Wochen dauernde Konzertsaison, haben uns veranlasst, unser Restaurant im Konzerthaus nicht mehr zu öffnen." Mit diesem Eintrag auf ihrer Homepage verabschieden sich Bernadette und Hermann Weinzirl aus dem Weinzierl.

Vom Buffet bis zum Galamenü

Mit Ende Juni 2021 gehen das Ehepaar in den Ruhestand, ihr 2-Hauben-Lokal im Wiener Konzerthaus bleibt bis zum Neustart im Herbst geschlossen.

"In den 17 Jahren, in denen wir das Restaurant Weinzirl und die Pausenbuffets im Konzerthaus betreiben durften, ist es uns und unserem tollen Team mit viel Arbeit und Einsatz gelungen, einen erfolgreichen Betrieb aufzubauen", teilen die beiden Weinzirls in einer Aussendung mit. Und weiter: "Wir haben unseren Beruf mit viel Freude und Leidenschaft ausgeübt und Vieles davon wird uns in Zukunft abgehen: das abwechslungsreiche und vielfältige Konzertprogramm mit unterschiedlichem Publikum, die vielen Empfänge, Galamenüs und großen Bankettveranstaltungen, die wir organisieren und ausrichten durften."

Neustart mit altem Team

Einen Neustart für die Gastronomie an der Adresse wird es nach dem Sommer geben. Die Wiener Konzerthausgesellschaft hat eine eigene Tochtergesellschaft gegründet, die ab September 2021 die Gastronomie mit dem Weinzirl-Team fortführen wird, Restaurantleiterin bleibt Birgit Loibler – sie wird die gewerberechtliche Geschäftsführerin. Neuer Küchenchef wird Christian Wallner sein.

Unter dem neuen Namen „EssDur – Restaurant im Konzerthaus“ wird auch in Zukunft die hohe Service- und Speisenqualität garantiert sein. www.essdur.wien