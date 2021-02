Diese Fischgerichte sind giftig, lebendig oder stinken

Am heutigen Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit. Und da kommen meist fettiger Fisch (oft mit fettiger Mayonnaise) und seit geraumer Zeit auch Meeresfrüchte auf den Tisch. So viel, dass sich beim Heringsschmaus die Tische biegen. Grundsätzlich ist Fisch gesund - Sie wissen schon, die Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Und gut schmeckt er im Großen und Ganzen auch. Und weil das viele Menschen denken, wird der Bestand im Meer leider immer weniger, Stichwort Überfischung.

Es gibt aber Gerichte von Fischen und anderen Meeresbewohnern, die finden einige Menschen gut, andere würden das niemals essen. Sei es, weil sie grundsätzlich giftig sind, brutal schmecken oder noch leben. Wir haben ungewöhnliche Speisen aus der Welt gesammelt. Wohl bekomm's, Mahlzeit!

Sannakji

In Korea kommen gerne Sannakji auf den Tisch. Das sind Tentakel der Krake, die so frisch sind, dass sie sich noch bewegen. Und das ist gefährlich. Die Arme des Tieres zucken auch noch, wenn sie in den Mund kommen. Und da muss man aufpassen, sonst kommt das Sannakji in die Luftröhre und man kann ersticken. Pro Jahr sterben rund fünf Menschen in Südkorea beim Essen.