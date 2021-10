Das sind die besten Pizza-Lokale in Österreich

Einer Umfrage zufolge essen 91 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Monat Pizza. Das spiegelt sich auch ganz klar in der Anzahl der abgegebenen Stimmen beim großen Pizza-Voting wider: 42.000 Stimmen wurden insgesamt von der Falstaff-Community abgegeben und zeigen, wo man sich hierzulande die Pizza am liebsten schmecken lässt.

In Wien verweist die Ottakringer Pizzeria „Alfredo“ den Vorjahressieger „L’Autentico“ auf Platz zwei. Dass sich auch ohne tierische Produkte herzhafte Pizzen zaubern lassen, beweist „Pizzis & Cream“. Sie landet als erste vollvegane Pizzeria auf Platz drei im engen Rennen um die Herzen der Wiener Pizzaliebhaber.

„Pizza ist und bleibt eines der liebsten Gerichte der Österreicherinnen und Österreicher. Nicht zuletzt, weil wir bei einem guten Stück Pizza gerne in den Erinnerungen an den letzten Sommerurlaub in Bella Italia schwelgen. Mit dem Pizza-Voting navigiert Falstaff durch die heimische Pizza-Szene und verrät dabei den einen oder anderen Geheimtipp, den es zu entdecken gilt“, so Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Innsbrucker Pizzeria hat meiste Stimmen

Nach der Nominierungsphase standen die Top Ten aus den neun Bundesländern zwei Wochen lang zur Wahl. Aus den 42.000 abgegebenen Stimmen ergibt sich nun das Ranking der beliebtesten Pizzerien. Mit rund 51 Prozent konnte sich das „Una Pizza“ in Innsbruck über die mit Abstand meisten Stimmen im Bundesländervergleich freuen. Die Plätze zwei und drei gehen an die „Pizzeria Fellini“ (rund 44 Prozent) aus Hohenems und die Großarler „Pizzarei“ (36,1 Prozent).

Wie das Voting zustande kam? Aus logistischen Gründen konnten nicht alle Pizzerias des Landes berücksichtigt werden, so Falstaff. In der ersten Phase wurde die Falstaff-Community dazu aufgerufen, ihre Lieblings-Betriebe zu nominieren. Aus den Meistgenannten wurde dann eine Bestenliste für jedes Bundesland erstellt. Mehr Infos zum Voting und das Ergebnis auf Falstaff

Das sind die beliebtesten Pizzerien Österreichs

Die Sieger in Wien

Alfredo, 1160 Wien L’Autentico, 1190 Wien Pizzis & Cream, 1070 Wien

Die Sieger im Burgenland

Pizzeria Na-Nu, Grafenschachen Restaurant-Pizzeria Fuith, Pinkafeld Trattoria de Montefusco, Rudersdorf

Die Sieger in Niederösterreich

Pizzeria Firenze, Krems La Dolce Vita, St. Pölten Fuoco, St. Pölten

Die Sieger in Oberösterreich

De Michele Verace Pizza Napoletana, Vöcklabruck Hackl Pizza, Gmunden Ernesto, Ried

Die Sieger in Salzburg

Pizzarei, Großarl Da Sebastiano, Radstadt Ristorante Pizzeria da Giacomo, Salzburg

Die Sieger in der Steiermark

Pizzeria Heuboden, Dietersdorf am Gnasbach Deja Vu, Weiz Das Eggenberg, Graz

Die Sieger in Kärnten

Dobner, Villach Francobollo Restaurant & Pizza St. Jakob, Rosental Ristorante Pizzeria Peppino, Millstatt

Die Sieger in Tirol

Una Pizza, Innbsruck Memory, Ellmau Der Kuckuck, Matrei

Die Sieger in Vorarlberg