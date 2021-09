Top Fünf: Das sind die besten neuen Pizza-Projekte Wiens

4. 404 DON’T ASK WHY

Pizza statt Sushi dachte sich offenbar auch Martin Ho, zumindest für sein jüngstes Projekt im früheren Verkehrsbüro am Karlsplatz. Das Sortiment ist teils klassisch, teils „kreativ“, auch Trüffel darf nicht fehlen, die Preise sind dementsprechend ein bisserl höher.

Wien 1, Friedrichstr. 7, 01/890 26 16-404, Mo-So 11.30-24, www.dontaskwhy.at