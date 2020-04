Der Mayonnaisenmacher, der eine Tradition retten wollte

Abhängig davon, welcher Theorie man glauben will, leitet sich der Begriff „ Mayonnaise“ vom französischen Verb „mailler“ ab, das „schlagen“ bedeutet, oder von der menorquinischen Stadt Mahón, wo die Engländer den Franzosen unterlagen und die Einwohner zur Siegesfeier eine neue Sauce kreierten. So oder so wurde das Eier-Öl-Gemisch zu einer der wichtigsten Grundsoßen der klassischen Küche in Frankreich.