bleibdaheim: Brauerei eröffnet virtuelle Bars

Prost. Was in den nächsten Wochen auf dem Programm steht: Live-Musik, Kleinkunst-Einlagen und die beliebten Pub-Quizzes – das alles in der Stamm-Bar mit dem nötigen Abstand. Klingt nach einem Wunschtraum, ist es aber nicht. Die schottische Brauereigruppe BrewDog, die bekannt für publikumswirksame Marketingaktionen ist, lädt ab sofort jeden Freitag zu einem virtuellen Bar-Abend.

Der erste Testlauf war erfolgreich: Mehr als 1.000 Fans der kultigen Craft Beer-Marke machten vergangenen Freitagabend in ihren Wohnzimmern mit. Für das gemeinsame, virtuelle Trinken wurde jede einzelne der 102 Bars und Restaurants als digitale Bar nachgebildet – so können die Gäste weiterhin virtuell mit ihren Freunden in die Stamm-Bar gehen.