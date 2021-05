Tipps vom Profi für verpönte Drinks: So wird das Cola Rot toll

Und sollte jemand tatsächlich Gusto auf Wodka-Red-Bull haben, auch kein Problem. Wir erinnern uns: Das Auge trinkt mit. „Den Wodka mit zwei großen Eiswürfeln in ein kaltes Glas und daneben die Dose hinstellen: Das ist doch wunderschön.“

Noch ein Kult-Getränk der 90er, das heutzutage in vielen Bars nicht mehr gerne gesehen wird, das Tsai aber keinesfalls verachtenswert findet, ist der Cosmopolitan. Wenn er richtig gemacht wird. „Er hat so einen schlechten Ruf, weil in Europa oft viel Cranberrysaft dabei ist. In New York, wo er herkommt, verwenden sie wesentlich weniger davon.“

Saft ins Glas

Bevor er die richtigen Zutaten wie Wodka, Limettensaft und Orangenlikör zusammenmixt, leert er den ebenfalls notwendigen Cranberrysaft noch in ein gläsernes Gefäß. Das sieht dann gleich edler aus, als wenn er die rote Flüssigkeit aus einem Plastikgefäß in den Shaker gibt.