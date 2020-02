Brauerei mit Haltung: BrewDog setzt Zeichen gegen rechtes Bier

Als im Jänner ein Getränkemarkt in Sachsen-Anhalt ein "Deutsches Reichsbräu" in Frakturschrift zum Preis von 18,88 Euro pro Kasten verkaufte, gab es in Deutschland große Aufregung. Steht doch die Zahlen-Kombination 88 für den achten Buchstaben im Alphabet, ein Zeichen von Neo-Nazis für Heil Hitler.

Fotos von dem Getränkemarkt in Bad Bibra erreichten via Social Media auch die bekannte schottische Brauerei BrewDog - und setzte ein Zeichen. Beim Vertreiber des Biers handelt es sich um den ehemaligen NPD-Poiltiker Tommy Frenck, der das Gasthaus Goldener Löwe im thüringischen Kloster Veßra betreibt: BrewDog stellte einen kleinen Transporter mit eindeutiger Botschaft vor dem Gasthaus ab.