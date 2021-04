Bei Vulcano: Wie kommt der Schinken zu seinem Aroma?

Eine steirische Osterjause ohne „Gsöchts“? Undenkbar! Das wissen auch Bettina und Franz Habel, die seit zwanzig Jahren am perfekten Schinken feilen – im Wortsinn: „Zur Fleischjause braucht man ein Messer. Vom Stück frisch geschnitten ist’s immer der größte Genuss.“ 2.000 Schweine und vierzig Mitarbeiter zählt die Vulcano-Schinkenmanufaktur im südoststeirischen Auersbach. Vom Füttern, über das Schlachten und Zerlegen bis zum Haltbarmachen und dem Verkauf hat man alles in einer Hand, „ein großer Vorteil“, sagt Bettina Habel. Ihr Aushängeschild ist der mit ganzem Knochen luftgetrocknete Schinken – für Österreich untypisch, wo man doch in den Alpen aus klimatischen Gründen traditionell auf das Räuchern (Selchen) setzt. Karree, Schopf und Co., möglichst alle Teile des Schweines werden verarbeitet. Aber wenn Bettina Habel von Schinken spricht, meint sie die zwei hinteren Schlögel, also die Hüfte vom Schwein.