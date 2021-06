Alex bei Erich: Haubenkoch wechselt in die Buschenschank

Den kulinarischen Part übernimmt den Sommer über nun Mayer und lässt etwa Saure Wurst und Wurzelspeck auf steirische Ceviche, gesurtes Wiesenhendl und Sommergemüse treffen. Er will auf "leichtfüßige, kleine Gänge" setzen, manches ganz bodenständig, "manches funky". Im Herbst will er dann dem Vernehmen nach wieder in Wien Fuß fassen und ein neues Projekt auf die Beine stellen.

Info: Alex bei Erich, 8. Juli bis Ende Oktober,

Dienstag ab 15:00, Mittwoch bis Samstag ab 12:00

Weingut Polz / Buschenschank Polz

Am Grassnitzberg 43, A-8472 Strass in Steiermark

Telefon: +43 (0) 3453 27 30