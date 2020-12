Achtsam Backen mit Kabarettistin Nadja Maleh

Unbelastet von Traditionen

Ausstechkekse, Vanillekipferln, Lebkuchen. Die Klassiker, die kennt man schon. Ein Brot kommt da recht bodenständig daher. Ganz so, wie Maleh es mag. Weihnachten kommt bei ihr puristisch schön zur Geltung und ganz ohne Firlefanz aus. „Deko-Queen bin ich keine“, merkt sie an, lachend wie achselzuckend. In der Wohnung sorgt ein glitzernder Weihnachtsstern als Solist für Stimmung. Und wenn sie nicht in wärmeren Gefilden weilt, feiert sie mit ihrer Familie – „bei Prosecco oder einem Tiroler Schnapserl“.