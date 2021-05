850 Jahre Weingut Schloss Gobelsburg: Ein Kreuzgang für reife Weine

Seit dem Jahr 1147 befinden sich die Weingärten von Schloss Gobelsburg im Besitz des Stifts Zwettl, seit 25 Jahren leitet Michael Moosbrugger den international erfolgreichen Betrieb. Ein Gespräch, wie ein Weingut Jahrhunderte und Moden überdauert, warum reife Weine gefragter werden und wie man fünfzig Wein-Jahrgänge zu einem Jubiläums-Cuvée vereint.

KURIER: Kann man 50 Jahre Gobelsburg überhaupt in einer Flasche einfangen?

Michael Moosbrugger: Wir haben eine Vinothek, die bis in die 1940er-Jahre reicht, solche kann man in Österreich an einer Hand abzählen. Ich habe mit den Zisterziensern von Stift Zwettl besprochen, ob man zum Jubiläum nicht einen besonderen Wein keltern sollte. Als eine Rückschau, die die vergangenen 50 Jahre zeigt und gleichzeitig den Donauraum abbildet. Aber auch die Rebsorten, wie wir sie aus dem Gemischten Satz kennen. In den 1970er-Jahren gab es ja noch eine große Bandbreite an Weinsorten. Ein Drittel der Weine stammt aus den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren, ein Drittel aus den Nullerjahren und ein Drittel aus den Zehnerjahren.

Was ist im Jubiläumsjahr für Sie am wichtigsten?

Das Entscheidende ist, dass wir auf Schloss Gobelsburg die kontinuierliche Arbeit von 850 Jahren sehen. Das bedeutet aber nicht, dass wir musealen Charakter haben. Heute ist es ein Weingut auf internationaler Basis, zwei Drittel der Produktion exportieren wir weltweit in fünfzig Länder. Ein Weingut kann aber nur dann so lange überdauern, wenn es den Ausdruck seiner Zeit findet.