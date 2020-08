Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

"Ich hasse das Konzept der Bequemlichkeit.“ Mit diesem Satz katapultierte Star-Designer Christian Louboutin flache Schuhe in die Ecke seiner absoluten „No-Gos“. Etwa zehn Jahre ist das her – inzwischen sind Ballerinas und sogar Sneaker zu Kleid und Anzug salonfähig geworden. So hat sich wohl auch der Meister der High Heels mit den berühmten roten Sohlen erweichen lassen. Nicht nur das: Im Interview verrät er, dass Sneaker sogar sexy sein können. Hört, hört! Oder besser: Lest, lest!

Generell ist es in der Modewelt bequemer geworden: Weite Schnitte, locker sitzende Hosen und komfortable Schuhe sind in den Kollektionen vieler Designer inzwischen Standard, Oversize-Outfits liegen im Trend. Selbst Jogginghosen werden neu interpretiert und zur hippen Mode stilisiert, kombiniert mit meist eleganten Oberteilen. Karl Lagerfeld hätte das wohl in blankes Entsetzen gestürzt, fällte er doch einst das Urteil: „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Ganz so schlimm sieht das Gros der Mode-Szene die neue Gemütlichkeit zwar nicht, aber eines ist klar: Es ist immer eine Frage der richtigen Kombination und des Typs. Nicht jeder Figur stehen die weiten Designs und Pumps sollten wir auch nicht aus dem Schuhschrank verbannen, setzen sie eleganten Styles doch immer noch das Tüpfelchen auf das i. Wo jedenfalls Sneaker passen, ist beim Spaziergang durch Minimundus – in einer Stunde die Welt bereisen? Das geht, wir waren vor und hinter den Kulissen der Miniaturwelt in Klagenfurt.

