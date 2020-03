Ein Best-Of der aktuellen Freizeit

Ist etwas plötzlich nicht mehr da, lernt man seinen Wert erst richtig zu schätzen. Es gibt wohl kaum Zeiten, in denen wir das stärker spüren als jetzt. Das Familientreffen? Ausgefallen. Der Drink mit der besten Freundin? Muss warten. Oder auch der Friseurbesuch? Nicht möglich.

Zumindest virtuell versuchen wir zu erleben, was für uns bisher selbstverständlich war: Nähe, Freiheit, Bewegungsspielraum, Geselligkeit. Es ist richtig, dass wir uns einschränken – Gesundheit geht vor und wir alle leisten mit unserem Tun einen Beitrag dafür, das Virus nicht weiter zu verbreiten. Wir können aber noch mehr tun: Fast alle Händler in Österreich mussten vorläufig schließen, viele weichen auf Online-Shopping aus. Kaufen wir aber bei internationalen Plattformen, fließt unser Geld aus dem Land.

Gerade jetzt ist es wichtiger denn je, bei heimischen Händlern zu kaufen, sofern sie Webshops anbieten. Oder sich in Geduld zu üben, bis wir eines Tages wieder in die Geschäfte spazieren und uns die Produkte kaufen können. Ist ja auch viel schöner! Weil wir in der natürlich weiterhin in die schönen Seiten des Lebens eintauchen und Ihnen eine Pause von der Krise bieten wollen, zeigen wir neben unseren Lesegeschichten, Reportagen und Interviews wie gewohnt auch Produkte, die uns aufgefallen sind. Wir wollen Sie damit inspirieren, notieren Sie sich doch im Heft, was Sie gerne haben möchten – und starten Sie eine große Shoppingtour, wenn wir wieder durch die Einkaufsstraßen bummeln dürfen. Das stärkt die Wirtschaft und bringt auch ein bisschen Vorfreude.



Wir stehen das gemeinsam durch!

Schönes Lesevergnügen