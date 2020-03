Sonne aus der Flasche

Kann ein Wein, der wie eine Zahl heißt, schmecken wie eine Farbe? Eine Art Wein-Synästhesie dürfte meine Sinnesebenen vermischen, denn ich denke an sattes, strahlendes Sonnengelb, wie man es im Kindergarten in die Ecke des A4-Blattes malt, als ich den „1958“ verkoste. In der Nase weckt er einen ganzen Blumenstrauß an Assoziationen: Mandarinen, Kumquat, Nektarinen, Lilienblüten, Wachs, eine Spur Wiesenhonig, Salzmandeln. Alles Mögliche fällt mir da ein. Da hat ja jeder seine eigenen Aroma-Ideen. Die Zahl aber weist auf das Auspflanzungsjahr hin: Schon seit 62 Jahren stehen am Strasser Wechselberg die Veltliner-, Neuburger- und Rieslingstöcke. Der dazugehörige Winzer, Martin Arndorfer, ist ein experimentierfreudiger Tüftler.