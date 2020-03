Schauspieler Dietrich Siegl: "Existenzängste sind mir nicht fremd"

Dietrich Siegl, 66, wurde 1954 in Wien geboren. Als Sohn der Schauspieler Hannes Siegl und Ingrid Burkhard, bekannt als Mundls Ehefrau aus „Ein echter Wiener geht nicht unter“, wuchs er in Bonn und Zürich auf. Erste Bühnenerfahrungen sammelte er in Graz und spielte von 1974 bis 1980 am Landestheater Linz. Ab Anfang der 1980er-Jahre war er Mitglied der Rockband „Tsiegen Foot Music“. Später spielte er auch Theater an der Freien Volksbühne Berlin und dem Wiener Burgtheater. Ab 1985 wurde er der breiten Öffentlichkeit durch die Serie „Lindenstraße“ bekannt. Im selben Jahr war er in seinem, wie er sagt, wichtigsten Film „Erdsegen“ unter Regie von Karin Brandauer zu sehen. Von 2005 bis 2018 spielte Siegl in „SOKO Donau“ Oberst Otto Dirnberger. Seit dem Ausstieg drehte er mehrere Filme in seiner Ex-Heimat Schweiz und wird in Teil sechs der Krimi-Reihe „Die Toten von Salzburg“ zu sehen sein. Siegl lebt in Wien und Niederösterreich und hat eine 28-jährige Tochter.

Dietrich Siegl im TV: Der Zweiteiler „Private Banking“ wird am 16. April ab 21:10 Uhr hintereinander auf ARTE gezeigt.