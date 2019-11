Ein Best-Of aus der aktuellen Freizeit

Es gibt Momente in einem Kinderleben, die vergessen wir auch als Erwachsene nicht: Das Besuchen des Musicals Cats ist so eines, zumindest für mich. Dabei hatte es das Stück anfangs nicht leicht. Aufregend, spannend, schrill und bunt – das passte nicht allen, viele hätten gesagt, ihnen seien Operetten lieber, verrät uns Peter Weck im Interview. Trotzdem: Er hat „Cats“ einst aus London ins „ Theater an der Wien“ geholt, und es dauerte nicht lange, bis die Kritiker verstummten – genauer gesagt bis zur Premiere. Bei der war die Begeisterung so groß, dass es 20 Minuten Standing Ovations gab. Zu Recht. Das Musical wurde Kult.