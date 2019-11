Heytshala – klingt wie eine Yoga-Art, ein Dorf in Indien oder ein islamischer Psalm? Gemeint sind damit aber die wilden Rosengewächse, die gerade wunderbar leuchtend rote Tupfen an die Weg-, Wald- und Wiesenränder setzen: Die Hagebutte – umgangssprachlich als „Hetscherl“ bekannt – gibt den Einwohnern aus Weiden am See in den Nachbardörfern den Namen „Heytshala“ also „Hetscherler“. Die Sträucher in den Weidner Weingärten bieten Windschutz und sind beliebt bei Drossel, Grünfink oder Rotkehlchen. „Ein Männlein steht im Walde“ singt ein Lied davon und das mittelalterliche Rätsel „Fünf Brüder sind's zur gleichen Zeit geboren, doch zweien nur erwuchs ein voller Bart, zwei andren blieb die Wange unbehaart, dem dritten ist der Bart zu Hälft geschoren“ hat das Winzerpaar Thomas und Claudia Hareter zum mystischen Etikett inspiriert.