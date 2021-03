Die freizeit-Chefin empfiehlt: Das müssen Sie haben

Ausgetrunken

Viele Sommersaisonen lang war der „Hugo“ nicht aus der Liste unserer Lieblingsdrinks wegzudenken. Inzwischen wurde es ruhiger um ihn. Grund genug, ihn rechtzeitig wieder in Erinnerung zu rufen. Und so geht’s: 2 cl Holunderblütensirup in 160 ml Prosecco mischen, einen Schuss Soda oder Mineralwasser beigeben, zwei Blätter Minze dazu, eine Limettenscheibe als Garnitur.