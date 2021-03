American Beauty: Supermodel Carolyn Murphy im Interview

Carolyn Murphy ist auf einer Farm in Florida aufgewachsen, die Liebe zur Natur hat sie sich bis heute erhalten. Sie engagiert sich für biologische Landwirtschaft, den Schutz der Ozeane und ist Botschafterin u. a. für Ocean Unite, Surfrider, Animal Haven, No More Plastic. Carolyn liebt Literatur und Poesie, Gartengestaltung und das Designen von Inneneinrichtung. Sie lebt mit ihrer Tochter Dylan in Los Angeles und hat ein Haus auf Long Island.