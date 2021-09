Wirtuos: Die schillernden Betreiber vom Schönbrunner Stöckl

Teile der Opernwelt von heute sind nicht das, wofür Schenks Herz schlägt. „Dass man immer die Bedeutung in die heutige Zeit bringen muss, gefällt mir nicht. Warum muss Tristan ein Tankwart sein? Oder warum muss die 100. Tosca bei Mussolini spielen?“

Er selbst hat des berühmten Vaters und Oberregisseurs wegen einen Teil seiner Kindheit in der Direktionsloge der Wiener Staatsoper verbracht. Von dort hatte er eine gute Sicht auf den Dirigenten. „Und so kam es, dass sich der freche Bub vorzustellen begann, einmal selbst den Sängerinnen mit dem Staberl zu drohen …“, heißt es in einer Beschreibung auf der Website der beiden. Nach der Musikhochschule verschlug es ihn an deutsche Bühnen, und er war unter anderem Assistent von Herbert von Karajan.

Schwerer Start

„Es war am Anfang schon sehr schwer. Jeder denkt, dem Schenk-Sohn hilft eh sein Vater. Das war aber nicht so.“ Ein Schubser hätte nicht geschadet. Aber auf der anderen Seite: „Was ich geerbt habe, ist das Talent, befreit auf der Bühne stehen zu können. Ich bin ja kein ausgebildeter Schauspieler.“ Auf jeden Fall: Dem Herrn Papa gefalle das, was der Sohn im Wirtshaus mache. Und das, was im Stöckl kredenzt wird (böhmisch, österreichisch, international), schmecke ihm auch. Und zu dritt sind sie auch schon durch Deutschland und Österreich getingelt.